Mantar Toplarken Bulunan Taşlar Değerli Olabilir

Malatya'da mantar toplamaya giden Osman Ünver, diğer taşlardan farklı olan taşları buldu. Taşların meteor taşı olabileceğini düşünen Ünver, taşları muhafaza ediyor ve değerlerini öğrenmek istiyor.

Mantar toplarken bulduğu taşlara gözü gibi bakıyor

Diğer taşlardan farklı olan taşların gramına 200 dolar verdiler

MALATYA - Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşları gören Osman Ünver, yanına aldığı taşları 1 yıldır muhafaza ediyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi.

Malatya'da yaşayan Osman Ünver, bundan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar arkadaşları ile gittiği Beydağ'ında mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşları fark etti. İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve geldiğinde bu taşları yıkarken içerisinden sakız kıvamından sıvı geldiğini fark etti. elindeki taşların değerli olabileceğini ve hatta meteor taşı olma ihtimalini düşünerek işi bilen bazı kişilere taşı gösterdi.

Taşın meteor taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Ünver, "Geçen sene bu işlerden bir aracı arkadaşa 200 dolar gramına veririz dediler. Bende vermedim ve halen elimde taşlar. Ne olduğunu tam öğrenmek istiyorum" dedi.

Taşların içerisindeki sıvıyı çıkardığında o gün kendisinde baş ağrısı olduğunu söyleyen Ünver, "Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar aldın da oluyor. Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli taşlar olduğuna inanıyorum" diye konuştu.