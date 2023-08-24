Manisa Soma'da Orman Yangını

Manisa'nın Soma ilçe merkezinin hemen yanı başındaki ormanlık alanda çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Manisa'nın Soma ilçe merkezinin hemen yanı başındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi, hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Soma'nın Kovukdere Mahallesi'nde TOKİ konutlarının hemen üst tarafındaki ormanlık alanda saat 17.15'te çıkan orman yangınına 17.26'da ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin 7 uçak, 3 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozerle müdahalesi devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. - MANİSA