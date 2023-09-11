Manisa'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tırazlar-Çanakcı yolu arasında meydana geldi. H.S. yönetimindeki 35 AHT 511 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü H.S. ve yolcu konumundaki M.A.Y. (15) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. - MANİSA