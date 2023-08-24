Manisa'da Kamyonun Çarptığı Traktörde Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı traktör yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kazada bir kadın hayatını kaybederken, 2 çocuk ve eşi yaralandı. Kamyon sürücüsü de yaralananlar arasında yer aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen kamyonun çarptığı traktör yaklaşık 300 metre sürüklendi. Traktörde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı. Kazada ayrıca devrilen kamyonun sürücüsü de yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde, Alaşehir-Denizli Karayolu'nun Manisa Sarıgöl rampasında saat 08.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Uğur K. (64) yönetimindeki 15 AAY 882 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilerek sürüklenen kamyon önündeki 07 BIP 824 plakalı traktöre arkadan çarparak yaklaşık 300 metre sürükledi. Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan Nahide Kahraman (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Ragıp Kahraman (45) ve traktörde yolcu olarak bulunan çocukları Doğukan Kahraman (7), Gülcan Kahraman (20) ile kamyon şoförü Uğur K. (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. - MANİSA