Manisa'da işçi servisi kaza yaptı, 12 işçi yaralandı

Akhisar'da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağıya düşerek takla atması sonucu 12 işçi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Akhisar Çevre Yolu Gıda Çarşısı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma'dan Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ. yönetimindeki 45 J 9288 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından takla atarak tarlaya uçtu. Kazada ters dönen minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Akhisar ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazada minibüste bulunan yolcu Ali İrel, bir anda minibüsün dönüş yaptığını ve bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya düştüklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.