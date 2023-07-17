Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, koruma altındaki çocukları ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukları ağırladı. Merkezde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı ve eğitim verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukları ağırladı.

Hayvan sahiplendirme, sokak hayvanlarının eğitimi, çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri ve hayvan sevgisi aşılama gibi çok sayıda konuda hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukları ağırladı. İlk olarak Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru gözetiminde merkezi gezen çocuklar, merkezde bulunan hayvanlarla harika bir gün geçirdi. Hayvanları elleriyle besleyen ve sevme imkanı bulan çocukların mutluluğu, görülmeye değerdi. Daha sonra çocuklara 'Ben Minik Tarzanım' adlı eğitim verildi. Ziyaretin son bölümünde terapi köpeğinin gösterileriyle moral depolayan minik konuklar, müdürlük ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA