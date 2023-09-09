Manavgat'ta Bisiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet yolunda elektrikli ve motorlu bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bir restoranın önündeki bisiklet yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen Mertcan Akınoğlu'nun kullandığı 07 BHJ 237 motorlu bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Ayhan Kaya 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yerinden motorlu bisikletle ayrıldıktan bir süre sonra kendilerini iyi hissetmeyen motorlu bisiklet sürücüsü Mertcan Akınoğlu ve motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Esra Yanıç kendi imkanlarıyla hastaneye gittiler. - ANTALYA