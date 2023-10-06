Maltepe Belediyesi Sokaktaki Can Dostlarına Mama Dağıttı

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaktaki can dostları için 5 ton mama dağıttı ve besleme çalışması yaptı. Belediye Başkanı Ali Kılıç da vatandaşlara hediye mama dağıttı.

Maltepe Belediyesi, sokaktaki can dostları için bu yıl 5 ton mama dağıttı ve gönüllülerle birlikte besleme çalışmasında bulundu. Belediye Başkanı Ali Kılıç da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde vatandaşlara hediye mama dağıttı.

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaktaki can dostlarını unutmadı. Yıl boyunca 14 bin yaralı hayvanı tedavi eden, 1650 kedi ve 280 köpeği kısırlaştıran ekipler besleme çalışması yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kendileri, hem de gönüllülerle iş birliği neticesinde 5 ton mama dağıttı ve sokak hayvanlarını besledi. Belediye Başkanı Ali Kılıç da 4 Ekim'de sokaklarda ve pazar alanlarında vatandaşlara poşet poşet mama dağıttı.

100'E YAKIN KULÜBE, KEDİ EVİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kedi ve köpekler için Mavi ve Evidea iş birliğiyle 100'e yakın kulübe ve kedi evini de sokaklara yerleştirdi. Ayrıca Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hem kendileri ekip olarak, hem de itfaiye desteğiyle mahsur kalan sokak hayvanlarını dere, çatı gibi mekanlardan kurtardı.

HAYVAN DOSTU İLÇE

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sokaktaki can dostlarımıza yönelik çalışmalarımızı üç ayrı kanaldan yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz hem tedavi, hem besleme çalışması yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz canlarımız için sokaklara kulübe ve kedi evi koyuyor. Ayrıca mahsur kalan dostlarımıza da yardım götürüyoruz. Maltepe bütün canlıların bir arada yaşadığı hayvan dostu bir ilçe olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sürece katkı sunan ekip arkadaşlarım ve değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.