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Maltepe Belediyesi, askere gidecek gençler için ihtiyaç çantası hizmeti başlattı

Maltepe Belediyesi, askere gidecek gençler için ihtiyaç çantası hizmeti başlattı

Yaşam Haberleri

Maltepe Belediyesi, askere gidecek gençler için ihtiyaç çantası hizmeti başlattı. Yeni hizmet ile Maltepeli asker adaylarına, belediyeye başvurmaları halinde içinde çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantalar verilecek.

Maltepe Belediyesi, askere gidecek gençler için ihtiyaç çantası hizmeti başlattı. Yeni hizmet ile Maltepeli asker adaylarına, belediyeye başvurmaları halinde içinde çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantalar verilecek.

Maltepe Belediyesi, yardıma muhtaç ailelerinin askere gidecek çocukları için ihtiyaç çantası hizmetini başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce başlatılan ve ilk etapta 750 aileye verilecek çantada, terlik, içlik, tıraş köpüğü ve bıçağı, çorap, kirli sepeti ve havlu gibi malzemeler yer alıyor.

Aileler veya askere gidecek gençler, 0216 458 99 77 veya 0216 458 99 77 numaralı telefonlardan ilgili birime ulaşıp talepte bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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