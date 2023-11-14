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Malatya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Malatya'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücülerin dikkatli olması ve takip mesafesini koruması gerekmektedir.