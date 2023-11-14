Malatya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
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Malatya'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücülerin dikkatli olması ve takip mesafesini koruması gerekmektedir.
Malatya'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
Sabah erken saatlerde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebilirken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA / Yaşam