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Malatya'da Su Borusunda Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde su borusu içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

MALATYA'da su borusu içerisinde sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi'nde su borusu içerisinde kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin olay yerinde yaptığı 1 saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi sıkıştığı su borusu içerisinden çıkararak kurtarıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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