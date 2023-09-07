Malatya'da kontrollü yıkım sırasında bina çevredeki evin üzerine devrildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında çevresinde bulunan 2 katlı bir evin üzerine devrildi. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı ve ikamet sahipleri büyük panik yaşadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında çevresinde bulunan 2 katlı bir evin üzerine devrildi. Cep telefonu kameralarına anbean yansıyan olayda ikamet sahipleri büyük panik yaşadı.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçe Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sadrazam sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı alınan bir bina kontrollü yıkım işlemleri sırasında çökerek çevresinde bulunan iki katlı müstakil bir evinin üzerine devrildi. Olayda evde ve çevredeki bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken o anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde yıkılan binanın sağlam evin üzerine devrilme anları ile yaşanan panikle ikamet sakinlerinin dışarı kaçmaya çalıştıkları görülüyor. - MALATYA