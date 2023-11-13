Malatya'da jandarma ekipleri traktör römorklarına reflektör takarak sürücüleri bilgilendirdi. Trafik güvenliği için yapılan etkinlikte traktör sürücülerine eğitim verildi.

Malatya'da jandarma reflektör kullanımına dikkat çekti

MALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri trafikte 'görünür' olabilmeleri için traktör römorklarına reflektör takarak, sürücüleri bilgilendirdi.

Malatya'da, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının aza indirilmesinin hedeflendiği "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesiyle Doğanşehir ilçesinde traktör sürücülerine trafik eğitim verildi. Eğitim ve bilgilendirme sonunda traktör römorklarına reflektör takıldı.

"Haydi Malatya Reflektörünle Yol Ver Hayata" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda traktör römorkuna reflektör takılarak sürücüler bilgilendirilirken, ekiplerinin kent genelinde traktör sürücülerine yönelik eğitim ve denetimlerinin süreceği bildirildi.