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Malatya'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

28 Kasım 2023 14:42 Son Güncelleme: 14:44 Abone Ol

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, düşerek hayatını kaybetti. İnşaatın 6. katından düşen işçiye sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı.