Malatya'da İkinci El Eşya İş Yerinde Yangın Çıktı

Malatya'da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı ve büyük paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı olayda çevredeki evlere sıçrayan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeniyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin işi yerini sardığı yangın evlere sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından caddenin çift taraflı trafiğe kapatıldığı olayda, yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken, iş yeri küle döndü. Bir evin çatısının da etkilendiği yangında bahçede bulunan onlarca güvercin ise ekipler tarafından bulundu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA