Malatya'da el freni unutulan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, park halindeki araçların arasına daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü markete gitmek için aracını park etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket ederek önce park halindeki 2 araca çarptı. Çarptığı araçları önüne katarak sürükleyen kamyonu bir sitenin girişine ve site önündeki 2 araca daha çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA