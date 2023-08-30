Malatya'da depremde hasar gören 9 katlı bina dinamitle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 9 katlı bina, dinamit kullanılarak yıkıldı. Binaların yıkımı için 2 bin 700 parçadan oluşan 200 kilo dinamit kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 9 katlı bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 9 katlı bina için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

Öte yandan, binaların yıkımı için 2 bin 700 parçadan oluşan 200 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.