Malatya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tek katlı bir evin çatısı da zarar gördü.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde bir evin bahçesinde ikinci el malzemelerin bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 8 araç 29 personelle yangına müdahale etti.
Polis ekipleri ise tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı bir evin çatısı da zarar gördü.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Yaşam