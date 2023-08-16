Malatya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tek katlı bir evin çatısı da zarar gördü.