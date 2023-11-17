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Malatya'da ağır hasarlı iki blok saniyeler içerisinde böyle yıkıldı

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören yüksek katlı binaların yıkımı devam ediyor. Yeşilyurt ilçesinde bulunan 12 ve 13 katlı iki blok, patlayıcı kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım işlemleri haftaya devam edilecek.