Malatya'da ağır hasarlı iki blok saniyeler içerisinde böyle yıkıldı
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Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören yüksek katlı binaların yıkımı devam ediyor. Yeşilyurt ilçesinde bulunan 12 ve 13 katlı iki blok, patlayıcı kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım işlemleri haftaya devam edilecek.
Ağır hasarlı iki blok saniyeler içerisinde böyle yıkıldı
MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bir süre ara verilen yıkım işlemlerine bugün devam edilirken, biri 12 diğer 13 katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 240 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölgedeki yıkım işlemlerine haftaya devam edileceği öğrenildi.