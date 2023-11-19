Malatya'da ağır hasarlı 17 katlı bina dinamitle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Yakınca Mahallesi'ndeki 17 katlı bina, 140 kilogram dinamit kullanılarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Yakınca Mahallesi'ndeki 17 katlı bina için yıkım kararı verildi. Yıkım için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Görevlilerce binanın kolonlarına 140 kilogram dinamit yerleştirildi. Dinamitler kontrollü şekilde patlatıldı. Ortalığı toz bulutu kaplarken, yıkım anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. ?