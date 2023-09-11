Malatya Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürü Cumali Duman Hayatını Kaybetti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürü Cumali Duman geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Duman'ın vefat haberi kentte büyük üzüntüye yol açtı.

Malatya'da, uzun bir süre çeşitli yayın organlarında da görev yapan Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürü Cumali Duman'ın (65) Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki odasında hareketsiz bir şekilde yatar halde bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Duman'ın öğleden sonra şehir mezarlığına defin edileceği öğrenilirken, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere bir çok siyasi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla Duman'ın vefatından duydukları üzüntüyü belirtti. - MALATYA