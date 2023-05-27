Mahmuzlu Kızkuşu, çiftçinin yumurtalarını korudu

Salihli'de domates tarlasını süren çiftçi Hakan Alpar'ın traktörünün önünde duran Mahmuzlu Kızkuşu, yumurtalarını korumak için ilerlemesine engel oldu. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca on binlerce beğeni aldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, domates tarlasını süren Hakan Alpar'ın traktörünün önüne geçip ilerlemesine engel olan Mahmuzlu Kızkuşu, yumurtalarını ezilmekten kurtardı. Alpar, sosyal medyada paylaştığı ve on binlerce beğeni alan görüntünün, 'İşte annelik iç güdüsü bu olsa' dedirttiğini belirtti.

Salihli'nin kırsal Durasıllı Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilik yapan Hakan Alpar, 25 Mayıs'ta, domates tarlasını sürerken traktörünün önüne nadir görülen bir tür olan Mahmuzlu Kızkuşu kondu. Traktörün önünden uzun süre ayrılmayan kuş, Alpar'ın ilerlemesini engelledi. Traktörden inip, ön tarafa baktığında kuşun 4 yumurtası olduğunu fark eden Alpar, yaşananları şöyle anlattı:

Alpar, görüntülerin, 'İşte annelik iç güdüsü bu olsa' dedirttiğini de belirtti.