Mağarada Mahsur Kalan Keçi 3 Gün Sonra Kurtarıldı

Mağarada Mahsur Kalan Keçi 3 Gün Sonra Kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan ve bir mağarada 3 gün mahsur kalan keçi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düştüğü mağarada 3 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı.

Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi Karabük bölgesinde Tahir Ala'ya ait keçi, 3 gün önce kayboldu. Kayıp keçisinin düştüğü bir mağarada mahsur kaldığını gören Tahir Ala ekiplere haber verdi. İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri, keçi sahibi Tahir Ala ile birlikte olay yerine ulaştı. Yaklaşık 15 metre derinlikteki mağaranın içine ip sarkıtarak inen ekipler, keçinin çıkarılması için yolu kapatan kaya parçalarını kırıp temizledi. Daha sonra ekipler tarafından kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. Keçisinin sağlıklı şeklide kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tahir Ala ekiplere teşekkür etti.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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