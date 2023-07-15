Lüleburgaz Kent Ormanı'na Yoğun İlgi

Lüleburgaz Kent Ormanı, yılın ilk 6 ayında 64 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Ayrıca, geri dönüşüm uygulamaları kapsamında 251 bin 660 atık geri dönüştürüldü.

Lüleburgaz Kent Ormanına yılın ilk 6 ayında 64 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, atıl durumdayken Tarım ve Orman Bakanlığından kiralanarak hizmete sunulan 973 dönümlük Lüleburgaz Kent Ormanına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada Ocak-Haziran aylarında 64 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Kent Ormanı'na açıldığı yıl gelen 66 bin ziyaretçi sayısına 6 ayda ulaşıldığı bildirildi.

Kent Ormanında yeni etapların da hizmete alınacağı ifade edildi.

6 ayda 251 bin 660 atık geri dönüştürüldü

Lüleburgaz'da geri dönüşüm uygulaması kapsamında 6 ayda 251 bin 660 atık geri dönüştürüldü.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede 2 yıldır sürdürülen geri dönüşüm uygulamaları kapsamında farklı noktalara kurulan akıllı atık tanıma sistemleriyle yılın ilk 6 ayında 202 bin adet pet şişe, 49 bin 660 adet metal tenekenin dönüştürüldüğü kaydedildi.

Mobil atık toplama araçlarıyla 22 mahallerden 6 ayda 4.2 ton karton, 3.3 ton plastik, 578 kilogram metal, 401 kilogram atık yağ ve 197 kilogram karışık atık teslim edildiği bildirildi.???????