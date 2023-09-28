Lüleburgaz'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde S.Ö. yönetimindeki 39 M 1978 plakalı minibüs ile H.Ö. idaresindeki 39 TF 642 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.Ö. yaralandı.
H.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam