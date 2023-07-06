Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Lüleburgaz ilçesinde, Karamusul köyünde Hayriye Doğrular'a ait evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karamusul köyünde Hayriye Doğrular'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Yaşam