Lüleburgaz Belediyesi Çocuklara Yüzme Eğitimi Verecek

Lüleburgaz Belediyesi, çocuklara yüzme eğitimi vermek için çocuk eğitim havuzunu hizmete açıyor. Başvurular 10 Temmuz'da başlayacak ve eğitimler hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitimlere 5-15 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Lüleburgaz Belediyesince çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'nde kurulan çocuk eğitim havuzunda verilecek eğitimler için başvurular 10 Temmuz'da başlayacak.

Başvurular Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan sosyal destek hizmetleri müdürlüğünde alınacak. Eğitimler, hafta içi her gün 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

Eğitimlere 5-15 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Başkan Gerenli, çalışmaları inceledi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gerenli, çalışan ekiplere görevlerinde kolaylıklar diledi.

İlçeye en iyi şekilde hizmet edebilmek için 24 saat sahada görev yaptıklarını ifade eden Gerenli, çalışmalara katkı sunan tüm belediye personeline teşekkür etti.