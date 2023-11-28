Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve çocuklarla bir araya geldi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve çocuklarla bir araya geldi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarının bir örneği olan Lüleburgaz Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenler ve çocuklarla bir araya geldi.

Tesisler Müdürü Şeniz Gedemen ve Kreş?Sorumlusu? Duygu Demirel'den kreş ve gündüz bakımevi hakkında bilgiler alan Gerenli, burada görevli öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hediyeler verdi.

Ardından sınıfları da ziyaret eden Gerenli, çocuklarla sohbet etti.

Lüleburgaz Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin çağdaş ve nitelikli bir okul öncesi eğitimden geçmiş yeni nesillerin oluşturulması için önemine dikkat çeken Gerenli, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz, özellikle çalışan annelerimizi rahatlatan kreşimizdeki miniklerimizi aydınlık yarınlara sevgiyle hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevi, eğitim uygulama odaları, drama odası, kütüphane, uyku odaları, sınıflar, yemekhane, dans odası, spor ve oyun odasından oluşuyor.

142 toplam kapasiteye sahip Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 6 öğretmen, 3 yardımcı öğretmen, 1 drama öğretmeniyle toplam 10 kişilik eğitim kadrosu bulunuyor.

1 psikolog ve 1 kreş sorumlusu ve temizlik, mutfak ve destek personeliyle birlikte toplam 16 kişi görev yapıyor.