Lokanta çalışanı soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi kurtardı

Elazığ'da bir lokantada çalışan Mehmet Demirel, soluk borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlick manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da lokanta çalışanı Mehmet Demirel, soluk borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlick manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişinin, yediği yemekten bir parça soluk borusuna kaçtı. Müşterisinin nefes alamadığını fark eden lokanta çalışanı Mehmet Demirel, masaya gelerek Heimlich manevrası uyguladı. Bir süre sonra kişi, nefes almaya başladı. O anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.