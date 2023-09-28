Lavaboya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Yel Sokak'a bırakılan seramik lavaboya yavru kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, çekiç ve murç yardımı ile seramik lavaboyu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi doğal ortamına salındı.