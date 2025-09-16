KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşen genç bir kız, kaldığı odanın tam karşısında mezarlık bulunduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren öğrenci, "Ben buradan çok korkarım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"DİRİDEN KORK, ÖLÜDEN DEĞİL"

Tepkisiyle kısa sürede gündem olan genç kızın videosunun altına "Mezarlıktan korkanın sevdikleri ölmemiştir", "Hayatta karşılaşacağın onca problem içinde bu hiçbir şey. Yapma etme ya. Güçlü dur biraz", "Biraz büyüyün ya", "En temiz, en sessiz yer daha ne zırlıyorsun", "Diriden kork ölüden değil" şeklinde yorumlar yapıldı.