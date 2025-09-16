Haberler

KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı
Haber Videosu

KYK yurdunda odasının karşısında mezarlık olduğunu gören genç kız gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada gündem olan video, "Diriden kork, ölüden değil" gibi çok sayıda yorum aldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşen genç bir kız, kaldığı odanın tam karşısında mezarlık bulunduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren öğrenci, "Ben buradan çok korkarım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"DİRİDEN KORK, ÖLÜDEN DEĞİL"

Tepkisiyle kısa sürede gündem olan genç kızın videosunun altına "Mezarlıktan korkanın sevdikleri ölmemiştir", "Hayatta karşılaşacağın onca problem içinde bu hiçbir şey. Yapma etme ya. Güçlü dur biraz", "Biraz büyüyün ya", "En temiz, en sessiz yer daha ne zırlıyorsun", "Diriden kork ölüden değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Kocasının sevgilisi zannedip öldüresiye darp etmişti! Arabanın kapısı silah sayıldı

Aldatıldığını zannedip öldüresiye dövmüştü! İddianamede çarpıcı detay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Koçak:

bu kızyurdunu mezarlığın dibine yapan yada izin verenlerin aklına.... ölüden korkma diriden kork yazan sahte müslümanlar çok istiyorsanız mezarlıkta yaşayın yemez dimi? ulan işiniz gücünüz din tüccarlığı yapmak.mezarlığa bakan yurt mu olur. bu öğrenciler ders sonu odalarında ferah ferah dinlenecekler mezarlık ne iş?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.