Kütahya'da Semicenk konseri öncesi aile ve arkadaşlık vurgusu yapıldı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Semicenk konseri öncesi, yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu kalabalığa aile ve arkadaşlığın önemi anlatıldı. Ayrıca UYUMA projesi tanıtıldı.

Kütahya' da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Semicenk konseri öncesi yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu kalabalığa aile ve arkadaşlığın önemi anlatıldı, UYUMA projesi tanıtımı yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği Semicenk konseri öncesinde sahneden yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu kalabalığa aile ve arkadaşlığın önemini anlatan sunum yapıldı. Ayrıca UYUMA projesi tanıtıldı. - KÜTAHYA