Kütahya Belediyesi, 65 yaş ve üzeri kadınları Ilıca'daki Sarıkız Kadınlar Hamamı'nda misafir etti

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyüklerimize Vefa, Ilıca'da Sefa' etkinliği kapsamında 65 yaş ve üzeri kadınlar, Ilıca'daki Sarıkız Kadınlar Hamamı'nda misafir edildi. Belediye Başkanı Alim Işık'ın eşi Fatma Işık, etkinlik süresince büyüklerin taleplerini dinledi.

Kütahya Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri kadınlar, "Büyüklerimize Vefa, Ilıca'da Sefa" etkinliği çerçevesinde Ilıca'daki Sarıkız Kadınlar Hamamı'nda misafir edildi.

Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye'ye örnek olan ve ilde sosyal belediyecilik anlayışını yerleştiren Kütahya Belediyesi, "Büyüklerimize Vefa, Ilıca'da Sefa" projesiyle 65 yaş ve üzeri kadınları Ilıca'daki Sarıkız Kadınlar Hamamı'nda misafir eTTİ. Belediye organizasyonuyla bir araya gelen 65 yaş ve üzeri kadın vatandaşları Ilıca'da yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Alim Işık'ın eşi Fatma Işık, büyükleriyle tek tek ilgilenerek yaşadıkları unutulmaz güne ortak oldu. Başkan Işık'ın eşi Fatma Işık, etkinlik süresince büyüklerinin taleplerini de dinledi.

Etkinliğe katılan 65 yaş ve üzeri kadınlar, düzenlenen anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Alim Işık'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA