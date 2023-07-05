Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuşların fare ile oyun oynadığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Serçelerin fareyi rahat bırakmaması ve farenin kuşları yakalamak istemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kuşların fareyle oyunu tebessüm ettirdi

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuşların fare ile oyun oynadığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, serçelerin fare ile oyunu görenleri şaşırttı. Kaldırımda farenin etrafında uçan kuşlar, fareyi bir an olsun rahat bırakmadı. Farenin de iki ayaküstüne dikilerek kuşları yakalamak istemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Serçe ve farenin gülümseten oyunu dakikalarca sürdü.