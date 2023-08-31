Kuşadası'nda Psikolojik Sorunlu Kişi Evini Ateşe Verdi, Komşular İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

- Kendi evini ateşe verdi, komşuları itfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi kaldığı evi ateşe verirken, yangında apartmanda mahsur kalan komşuları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda sat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendi yaşadığı evi ateşe vererek evden ayrıldı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri evlerinin balkonlarında mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenli araç ile kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.