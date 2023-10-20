Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve motosiklet alev aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet alev alırken sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Davutlar yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (33) idaresindeki 07 ADV 874 plakalı motosikleti ile Davutlar'a doğru ilerlediği sırada İ.Y. (74) kontrolündeki 35 ANV 69 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası motosiklet alev alev yandı. Olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN