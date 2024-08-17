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Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada

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Kastamonu-Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda bir doğa sever, kurumuş bir ağaç kütüğünün içinde beklenmedik bir keşif yaptı. Kütüğü açan kişi, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu olay, doğanın gizemli ve beklenmedik sürprizlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor. Kovandan kaçan arılar bu sefer devrilmiş bir ağacı bal kovanına çevirerek içini balla doldurdu.

"ŞUNUN GÜZELLİĞİNE BAKIN"

Arılan bal ile doldurduğu kütüğü bulan vatandaş, o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kütüğü eliyle açan kişi, o anlarda "İnanılmaz. Şunun güzelliğine bakın. Kütüğü tamamen doldurmuşlar" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"500 BİN TL VAR ORADA"

Görüntünün altına "Bal budur diğer yediklerimiz şeker su", "Hepsini almayın, arılara da kalsın", "Bunlar doğal şifa deposu", "500 bin TL var orada" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Ilgaz Dağı Ilgaz Dağı Kastamonu Çankırı Doğa Yaşam Güncel Haberler

500

Yorumlar (4)

Erdal_19:

bal sağlam ama o fiyat çok

37
2
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Oktay Sarıkaya:

Yok 1M tl. Abartmayı nekadar seviyoruz milletçek

25
2
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Kemal Öztürk:

Allah'ın mucizesi demiyorlar da doğanın gücü gibi komik ifadeler kullanıyorlar

9
3
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Buğra Er:

Hakiki bal

6
0
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