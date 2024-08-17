Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada

Arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor. Kovandan kaçan arılar bu sefer devrilmiş bir ağacı bal kovanına çevirerek içini balla doldurdu.

"ŞUNUN GÜZELLİĞİNE BAKIN"

Arılan bal ile doldurduğu kütüğü bulan vatandaş, o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kütüğü eliyle açan kişi, o anlarda "İnanılmaz. Şunun güzelliğine bakın. Kütüğü tamamen doldurmuşlar" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"500 BİN TL VAR ORADA"

Görüntünün altına "Bal budur diğer yediklerimiz şeker su", "Hepsini almayın, arılara da kalsın", "Bunlar doğal şifa deposu", "500 bin TL var orada" şeklinde yorumlar yapıldı.