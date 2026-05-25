Kurucaşile Sahiline Yavru Bozayı İndi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yavru bozayı sahile indi. Kayalıkların üzerinde yiyecek arayan yavru ayıyı vatandaşlar görüntüledi.

Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen yavru bozayı, Kurucaşile ilçesindeki Kapısuyu Sahili'ne kadar indi. Kayalıkların arasında yiyecek arayan yavru ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan yavru bozayı, ardından ormana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı