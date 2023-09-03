Kurucaşile'de Denizde Oluşan Hortum Halkı Tedirgin Etti
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde karaya yakın yerde oluşan hortum, halkı tedirgin etti. Hortumun karaya yaklaşmasıyla bölge halkı tedirgin oldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, 30 dakika boyunca karaya yakın olarak Kastamonu'nun Cide ilçesine doğru ilerledi.
Bartın'da denizde, karaya 100 metre mesafede hortum çıktı
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde karaya yakın yerde oluşan hortum, halkı tedirgin etti.
Kurucaşile ilçesinde karaya yaklaşık 100 metre uzaklıkta denizde hortum oluştu. Hortumun karaya yaklaşmasıyla bölge halkı tedirgin oldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, 30 dakika boyunca karaya yakın olarak Kastamonu'nun Cide ilçesine doğru ilerledi. (DHA)
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Ayhan ACAR/ KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)-