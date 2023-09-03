Kurucaşile'de Denizde Oluşan Hortum Halkı Tedirgin Etti

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde karaya yakın yerde oluşan hortum, halkı tedirgin etti. Hortumun karaya yaklaşmasıyla bölge halkı tedirgin oldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, 30 dakika boyunca karaya yakın olarak Kastamonu'nun Cide ilçesine doğru ilerledi.