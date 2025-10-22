Kurucaşile'de Balık Avlarken Yüzlerce Metre Uzağındaki Yunusları Görüntüledi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde balık tutmak için denize açılan Onur Conkur (35), cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.

Kurucaşile ilçesi açıklarında dün akşam balık avlamak için 'Deniz Uras' isimli teknesiyle denize açılan Onur Conkur, yaklaşık 300 metre açıkta 3 yunusla karşılaştı. Teknenin yanında yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile birlikte suda ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Conkur, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.