Kurtlar Vadisi'nin Memati'si fındık toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un, Kocaali'de fındık toplarken çekilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, bu kez canlandırdığı rolle değil, çektirdiği bir fotoğraf ile gündemde.

FINDIK TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un, Kocaali'de fındık toplarken çekilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

O fotoğraf şöyle: