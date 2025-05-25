Kurtarılan İnek Sağlıklı Bir Buzağı Dünyaya Getirdi

Kurtarılan İnek Sağlıklı Bir Buzağı Dünyaya Getirdi
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Iğdır'da bir sulama kanalına düşerek kurtarılan ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan inek, bir buzağı doğurdu. Kurtarma işlemi ve iyileşme süreciyle ilgili detaylar paylaşıldı.

IĞDIR'da iki yıl önce su kanalına düşen ve bir kepçe operatörü tarafından kurtarılan inek, gördüğü tedavi sonrası iyileşip doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirdi.

Iğdır'da 26 Haziren 2023 günü sulama kanalına düşen inek, bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından kepçe ile alınarak dışarı çıkarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi. Vücudundaki derin yaralar nedeniyle sahibi tarafından kesimhaneye verilen inek, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz tarafından satın alındı. Bir çiftlikte veteriner hekim Gürsel Aydın tarafından tedavisi yapılan inek, kısa sürede iyileşti.

İneğin 3 gün önce bir buzağı dünyaya getirdiğini söyleyen Veteriner Hekim Gürsel Aydın, "Su kanalında yaklaşık 4 kilometre sürüklenen inek bir iş makinesinin operatörünün aracın kepçesini kanala indirerek hayvanı kapıldığı akıntıda yakalayıp kenara çıkardı. Sahibi yaralı hayvanı iyileşmez diye kesimhaneye vermiş. Bunu duyan Milletvekilimiz hayvanı satın alarak sahiplendi. Bir çiftlikte duran inek tedavilerimiz sonucu iyileşti ve sağlıklı bir doğum yaparak buzağı dünyaya getirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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