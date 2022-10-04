Kurt sürüsü ile antilop sürüsü karşılaştı! Sonda yaşananlar izleyenleri hayrete düşürüyor

Kurt sürüsü ile antilop sürüsünün karşı karşıya geldiği anlar, izlenme rekoru kırdı. Videonun sonunda antilop sürüsünün, bir arkadaşlarını kurtlara feda etmesi, izleyenleri hayrete düşürdü.

Zor doğa şartlarına ilişkin bir video, sosyal medyada adeta reyting rekoru kırdı. Bir belgeselden alıntılandığı belirtilen videoda, kurt sürüsü ve antilop sürüsünün karşı karşıya geldiği dakikalar yer aldı.

UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİLER

Kurtlar, hemen önlerindeki antilop sürüsünden birini avlamak adına dakikalarca koştu. Fakat kurtların istediği fırsat, bizzat antiloplar tarafından önlerine serildi.

BAZEN DOST, DÜŞMANDAN DAHA TEHLİKELİDİR

Videonun son kısmında antilop sürüsünün yavaşlayarak bir arkadaşlarını duraklattığı ve o antilobun kurtlara yem olduğu görüldü. Sürünün geri kalanı ise yoluna devam etti. Sosyal medyada video hakkında "Bazen dost, düşmandan daha tehlikelidir" yorumları yapıldı.