Kurt kapanına düşen dağ aslanının verdiği mücadele nefes kesti - Haberler

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Kurt kapanına düşen dağ aslanının verdiği mücadele nefes kesti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Tek başına kurt kapanına düşen dağ aslanın verdiği mücadele nefes kesti. Aslan, yoğun çarpışmanın ardından koşmayı başardı ancak devamında kaçıp kaçamadığı bilinmiyor.

Doğanın en zeki hayvanlarından biri olarak görülen kurtlar ile aslanların karşı karşıya gelmesine pek rastlanmıyor. Ancak kurtlar ve bir aslan bu sefer karşı karşıya geldi. Mücadeleleri de nefes kesti.

KAPANA DÜŞTÜ

Hangi bölgede çekildiği belli olmayan görüntülerde dağ aslanının, kurt kapanına düştüğü görülüyor. Aslan, tek başına kurtlara karşı mücadele ediyor. Kurtlar ise aslanı yere sermek adına büyük mücadele veriyor.

KOŞMAYI BAŞARIYOR

Videonun devamı da nefes kesiyor. Aslan, başarılı mücadelesi sonucunda kurtlardan uzaklaşmayı başarıyor ancak kurtlar aradaki mesafeyi kısa sürede kapatarak aslana yetişiyorlar. Videonun devamında aslanın yem olup olmadığı ise bilinmiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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