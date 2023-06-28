Kurbanlık Koyun İki Bina Arasında Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun iki binanın duvarı arasına sıkıştı. Koyunu itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun iki binanın duvarı arasına sıkıştı. Koyunu itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Süleyman Çetin'e ait kurbanlık koyun, kesim alanına götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Koyun iki evin arasındaki boşluğa girdi. Burada sıkışan koyun çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri boşluğa girip, koyuna halat bağlayarak hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Koyun daha sonra sahiplerine teslim edildi.