Kurban Bayramı'nda Belgrad Ormanı'nda Keyifli Piknik

Kurban Bayramı'nda Belgrad Ormanı'nda Keyifli Piknik
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da tatil yapanlar, güzel havayı değerlendirerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Aileleriyle piknik yapanlar mangal yaparken, bazıları hamakta dinlenmeyi tercih etti.

KURBAN Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı, güzel havayı Belgrad Ormanı'nda değerlendirdi. Bazı kişiler aileleriyle birlikte mangalda et pişirirken, bazıları da iki ağaç arasına gerdiği hamakta keyif yaptı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde havanın güzel olmasını fırsat bilenler aileleri ile birlikte Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'na akın etti. Bazı vatandaşlar mangal yaparken, bazıları da iki ağaç arasına gerdiği hamakta dinlendi. Bazı vatandaşlar ise arabadan açtıkları müzik eşliğinde halay çekti.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL'

Yetkin Çağatay, "Bu piknik alanında muhteşem bir etkinlik var, kaynaşıyoruz. Her şey çok güzel" dedi.

'KURBAN ETLERİNİ PİŞİRECEĞİZ'

Fuat Tekin, "Güzel bir gün, dostlarımızla geldik burada mangal yapacağız. Kurban etlerini pişireceğiz. Eşe, dosta ikram edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'PİKNİK YAPIYORUZ'

Saime Tekin ise, "Güzel bir gün, ailemle geldim, piknik yapıyoruz. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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