Kumluca'da Paketleme Firmasının Depolama Alanında Yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir paketleme firmasının depolama alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Toptancı Hal karşısında bir ihracat ithalat firmasına ait sebze paketlemede kullanılan ve atık hale gelen plastik kasaların olduğu depolama alanında yangın çıktı. Atık plastik kasaların yandığını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle alev topuna dönen kasalar itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ANTALYA