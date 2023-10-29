Kumluca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalar Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Tekin Erdemir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923 rakamına ithafen 123 kişilik ekip tarafından zeybek oynandı. Zeybek esnasında Atatürk'ü canlandıran bir gencin at üstünde alana gelmesi, attan inmesi ve zeybek oynadıktan sonra protokol ve halkı selamlayıp alandan ayrılması katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Tören okulların tören geçidi ile sona erdi. (DHA)