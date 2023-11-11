Kent genelinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sonrası Küçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı. Hortumun kaybolma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kent genelinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sonrası Küçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Kısa süreli etkili olan hortum daha sonra kaybolurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı. Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın gün içerisinde kent genelinde etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL