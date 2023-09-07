Küçükçekmece'de Şiddetli Yağışın Yol Açtığı Sel Felaketi

KÜÇÜKÇEKMECE'de şiddetli yağışın sele dönerek etkilediği yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor. Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde çalışan Çetin Temiz yaşanan sel felaketini anlatarak, "İçeride çalışma yapıyorduk. 70 kişi içeride çalışıyorduk. Yağmur gelince hepimiz canımızı zor kurtardık. Değil arabaları kurtarmayı canımızı zor kurtardık" dedi.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sele neden oldu. Yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi de selden zarar gördü. Kooperatif çalışanı Çetin Temiz, yaşananları anlattı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Kooperatif çalışanı Çetin Temiz, "Birdenbire yağmur çiseledi bir rüzgar fırtına çıktı; şimşek gök gürültüsü birdenbire sel geldi diz boyu. Biz de anlayamadık. Sel oldu nereden geldi nasıl geldi biz de bilmiyoruz. 100'e yakın aracımız içeride çok büyük zarar gördü. Halkalı Kooperatif olarak çok büyük zarar gördük. Şimdi de yaraları sarmaya çalışıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçeride çalışma yapıyorduk. 65- 70 kişi içeride çalışıyorduk. Yağmur gelince hepimiz canımızı zor kurtardık; değil arabaları kurtarmayı canımızı zor kurtardık. Konteynerler de gelen suyun yolunu kapattı. Zararımız çok büyük kooperatif olarak 100 aracımız suyun altında kaldı. Tahmin edilemeyecek bir zarar var aklım ermiyor." dedi. Küçükçekmece'de selden zarar gören yerlerin temizlik çalışmaları sürüyor.